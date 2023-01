Voltalia : en bonne position pour sa notation extra-financière ESG

(Boursier.com) — La gestion des risques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) par Voltalia a été évaluée par l'agence de notation Sustainalytics. Le résumé du rapport d'évaluation souligne que la gestion des thématiques ESG est maîtrisée et que les risques associés sont réduits. Les problématiques ESG matérielles prises en compte pour l'évaluation sont les suivantes : gouvernance, relation avec les communautés, gouvernance des produits, utilisation des sols et biodiversité, santé et sécurité, capital humain, éthique des affaires. Voltalia se classe cette année, pour la 4e année consécutive, parmi les 10 premières entreprises du secteur mondial des énergies renouvelables. L'entreprise se positionne au 7e rang sur 95 entreprises de son secteur et 16e rang du secteur des 'utilities' sur 704 entreprises.

Voltalia est en constante progression et obtient la note de 13,8 après les notes de 15,2 en 2020 puis de 14,1 en 2021.