Voltalia : émission inaugurale d'obligations convertibles vertes

(Boursier.com) — Voltalia annonce le lancement d'une émission inaugurale d'obligations vertes senior non garanties à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (OCEANEs Vertes) à échéance 2025, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros.

Avec cette émission inaugurale d'obligations convertibles vertes, Voltalia réaffirme son engagement d'aligner ses activités dans les énergies renouvelables ainsi que leur financement avec ses engagements et ses valeurs en matière de développement durable.

La structure innovante du document cadre de financement vert et durable (Green & Sustainability-linked Financing Framework) de Voltalia, disponible sur le site internet de Voltalia, combinant une double approche liée à l'utilisation des produits des émissions et à des financements incluant des objectifs de développement durable, renforce le leadership et l'engagement de Voltalia en faveur de la finance durable et de la responsabilité sociale, liant ensemble ses ambitions de développement durable, sa stratégie de croissance et sa stratégie de financement.

Les obligations convertibles vertes inaugurales de Voltalia à échéance 2025 seront émises au pair pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros et porteront intérêt à compter de la Date d'Émission à un taux annuel compris entre 0,75% et 1,25%. La valeur nominale des Obligations fera apparaître une prime de conversion comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action Voltalia.

Le produit net de cette émission sera affecté au financement et/ou au refinancement de projets verts éligibles, tels que définis dans le document cadre de financement vert et durable de Voltalia.

EthiFinance a établi une opinion de tiers expert indépendant (Second Party Opinion) sur le document cadre de financement vert et durable de Voltalia. EthiFinance confirme sa haute qualité (le plus haut niveau d'opinion), son alignement avec les Green Bond Principles 2018 et les Sustainability-Linked Bond Principles 2020 de l'ICMA. La performance de développement durable de Voltalia, qui atteint 76/100 en 2019, est considérée comme reflétant un niveau de maturité 'exemplaire'.

Les Obligations seront émises au pair et porteront intérêt à compter de la Date d'Émission à un taux annuel compris entre 0,75% et 1,25% payable annuellement à terme échu le 13 janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 13 janvier 2022.

La valeur nominale unitaire des Obligations fera ressortir une prime de conversion comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action qui correspondra au prix final du placement concomitant (réalisé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, le 'Placement Accéléré Concomitant') d'actions existantes de la Société par les Coordinateurs Globaux, afin de faciliter la mise en place de la couverture de certains souscripteurs des Obligations. Le nombre d'actions vendues dans le cadre du Placement Accéléré Concomitant ne devrait pas dépasser plus de 1,6 million d'actions. Une structure de prêt-emprunt d'actions de la Société sera mise en place par Voltalia Investissement, l'actionnaire de référence de Voltalia, les Coordinateurs Globaux agissant comme intermédiaires.

Les modalités définitives des Obligations et le prix des actions vendues dans le cadre du Placement Accéléré Concomitant seront annoncés plus tard aujourd'hui ou demain matin avant l'ouverture des marchés au plus tard, et le règlement-livraison des Obligations et des actions est prévu le 13 janvier 2021.

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 13 janvier 2025 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société et au gré des porteurs sous certaines conditions.