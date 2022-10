Voltalia : dévoile ses objectifs à horizon 2027

(Boursier.com) — Voltalia abandonne 4,6% à 18 euros après la présentation de son nouveau plan stratégique. Après avoir réalisé une croissance annuelle moyenne de ses revenus de 46% entre 2014, date de son introduction en bourse, et 2021, la société se fixe en effet une nouvelle feuille de route. Alors que de nombreux facteurs structurels et conjoncturels portent durablement le secteur des énergies renouvelables, le groupe souligne que le cycle de croissance du secteur n'en est qu'à ses prémices, et que la part du renouvelable dans le mix énergétique mondial devrait continuer à s'accélérer au cours des prochaines années.

Le groupe a indiqué le 28 septembre dernier à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels qu'il estimait pouvoir atteindre avec un an d'avance son objectif 2023 de 2,6 gigawatts de capacité en exploitation et en construction et qu'il confirmait ses deux autres objectifs 2023 : un EBITDA normatif de 275 à 300 millions d'euros et une part du Brésil dans la capacité en exploitation et en construction inférieure à 50%.

Dans ce contexte, Voltalia a défini un nouveau plan de croissance à horizon 2027, intégrant les objectifs suivants : une capacité en exploitation et en construction détenue en propre supérieure à 5 gigawatts fin 2027 ; une capacité exploitée pour compte de tiers supérieure à 8 gigawatts fin 2027 ; un EBITDA normatif d'environ 475 millions d'euros en 2027 ; et plus de 4 millions de tonnes de CO2-équivalent évité en 2027.

Voltalia examinera les meilleures options pour financer ses investissements d'un montant estimé entre 2,5 et 3 milliards d'euros en accompagnement de ses nouvelles ambitions fixées à l'horizon 2027. En complément des levées habituelles de financements de projets et de sa capacité significative d'autofinancement, le groupe se réserve la possibilité de lever des financements corporate, de céder sélectivement des parts minoritaires à des partenaires dans certains de ses projets ou de mettre en place des financements en capital, et notamment en fonction des conditions de marché, en associant, le cas échéant, l'ensemble de ses actionnaires existants, dont son actionnaire de référence, la famille Mulliez.