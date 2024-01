Voltalia : dépassement des objectifs de capacité 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2023 de Voltalia s'établit à 495,2 millions d'euros, +6% par rapport à 2022 (à taux de change courants et constants).

Les Ventes d'énergie et les Services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 60% et de 40% du chiffre d'affaires de l'année 2023.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2023 est de 170 millions d'euros, +20% par rapport au quatrième trimestre 2022 (à taux de change courants et constants).

Le chiffre d'affaires 2023 issu des Ventes d'énergie atteint 299,3 millions d'euros, en hausse de +23% par rapport à 2022 (à taux de change courants et constants).

" L'augmentation de la production traduit l'accroissement de la capacité en exploitation, qui a augmenté de +51% depuis 2022, passant de 1,6 GW à 2,4 GW. A fin 2023, la capacité totale (en exploitation et construction) en Amérique latine représente 57% de la capacité totale du Groupe, l'Europe 35% et l'Afrique 8%. La capacité solaire représente 66% du total, la capacité éolienne 30% et la capacité hydro, biomasse et stockage 3% ", commente entre autres Voltalia.

Pour 2023, la production atteint 4,3 TWh, contre 3,7 TWh sur 2022, en hausse de +18%.

Voltalia estime avoir dépassé ses objectifs 2023 de capacité totale (2,85 GW en exploitation et en construction) et de capacité en exploitation. Le groupe confirme l'objectif 2023 d'EBITDA normatif d'environ 275 millions d'euros. Cette performance représente une multiplication par 2 par rapport à 2022.