Voltalia : démarrage de la construction de la centrale solaire de Montclar

(Boursier.com) — Voltalia annonce avoir démarré la construction du projet Montclar, une centrale solaire de 3,7 mégawatts, située en France dans la commune homonyme, dans le département des Alpes de Haute Provence.

Lauréat dans le cadre de l'appel d'offres national du Ministère de la Transition Ecologique dédié aux projets innovants, ce projet de centrale solaire se situe sur la commune de Montclar, lieu-dit Côte Belle, à proximité d'une des seules stations de ski autogérées de France, sur un terrain qui dispose de l'un des plus importants gisements solaires du pays.

Le projet Montclar est situé sur 4,2 hectares, dispose de 8.600 panneaux solaires et permettra de fournir en électricité plus de 2.500 habitants du département. Le projet bénéficie d'un contrat de vente d'électricité d'une durée de 20 ans.

Le projet de centrale est situé sur un site escarpé dans un environnement montagneux. Pour relever le défi posé par ces fortes pentes, Voltalia utilisera une structure métallique innovante équipée de câbles en acier sur lesquels seront accrochés les panneaux solaires à bas carbone et haut rendement.

Le projet bénéficie des partenariats avec plusieurs établissements scientifiques français d'excellence, tels que le CEA et l'école MINES ParisTech qui accompagneront Voltalia dans l'analyse des bénéfices liés aux innovations déployées.