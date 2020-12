Voltalia : début de l'exploitation de son parc éolien de Sarry en Bourgogne Franche-Comté

(Boursier.com) — Voltalia , acteur international des énergies renouvelables, annonce le début de l'exploitation de son parc éolien de Sarry en Bourgogne Franche-Comté (France).

Le parc éolien de Sarry a produit ses premiers kilowattheures. D'une puissance installée de 23,1 mégawatts, le parc comprend 11 éoliennes du modèle SG114 fournies par Siemens Gamesa qui en assure actuellement les tests.

Initialement lancée en mars 2018, la construction du parc aura connu plusieurs rebondissements, notamment un changement de turbinier en 2019 et l'obtention d'un nouveau contrat de vente d'électricité en avril 2020. L'issue est favorable à Voltalia avec un allongement de la durée du contrat (de 15 à 20 ans) et la perspective d'utiliser des machines plus performantes. Le financement du parc a été réalisé avec succès auprès de BPCE Energeco.

Le parc bénéficiera des très bonnes ressources en vent de la Bourgogne-Franche-Comté et participera activement à l'atteinte de l'objectif de développement des énergies renouvelables fixé par la région.

L'ancrage de Voltalia dans la région est renforcé, puisque la centrale forme un complexe plus large avec la centrale éolienne de Molinons (10 mégawatts), mise en service en 2014. Les synergies seront importantes durant la phase d'exploitation et de maintenance qui s'ouvre aujourd'hui pour la centrale.

"Je suis très heureux d'annoncer le début des opérations de la centrale éolienne de Sarry. Nos équipes ont su faire preuve d'un esprit d'équipe remarquable et d'une bonne dose d'ingéniosité, deux valeurs fondamentales de notre entreprise, qui ont fortement contribuées à la réussite de ce projet" commente Sébastien Clerc, CEO de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Revenus du T4 2020 le 26 janvier 2021.