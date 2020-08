Voltalia : de retour sur les 16 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia revient à 16 euros ce jeudi, en repli de 1%, après avoir annoncé remporté deux nouveaux projets photovoltaïques totalisant 12MW (4 + 8) dans le cadre d'un appel d'offres public pour un contrat de vente d'électricité de 20 ans. La mise en service est prévue au S1 2021... Par ailleurs, Voltalia a également remporté un contrat pour la construction et la maintenance d'un projet photovoltaïque de 10MW pour un client tiers. "Voltalia poursuit son développement, avec un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une diversification géographique (Europe vs Brésil) et technologique (solaire vs éolien)" commente sobrement Portzamparc qui reste à "conserver" sur le dossier en visant un cours de 16 euros.