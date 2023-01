Voltalia : dans le bon sens !

(Boursier.com) — L 'Assemblée Nationale a adopté en première lecture le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables... L'ambition affichée par le gouvernement est de dépasser les 100 GW de production d'énergie solaire d'ici 2050 (vs 10 GW aujourd'hui), de déployer 50 parcs éoliens offshore pour atteindre 40 GW, et de doubler le nombre d'éoliennes onshore pour atteindre 40 GW.

Ce projet de loi vise notamment à réduire les délais d'installation en limitant les recours et en prévoyant des "zones d'accélération" prioritaires pour installer les énergies renouvelables, sous réserve de l'approbation des communes. Les parkings d'une surface de plus de 1.500 m2 devront ainsi obligatoirement équiper la moitié de leur surface d'ombrières photovoltaïques. Par ailleurs, le projet de loi facilitera le développement des PPAs et de l'agrivoltaïsme en leur définissant un cadre juridique.

"Un projet de loi qui va dans le bon sens pour les acteurs comme Voltalia (Conserver, TP 17,5 euros) et Neoen (Renforcer, TP 42,5 euros), même si leur développement est désormais principalement centré sur l'international" commente Portzamparc. Voltalia a remporté plus de 400 MW de projets en France en 2022 (éolien, solaire, hydro) et s'intéresse notamment à l'agrivoltaïsme et aux ombrières solaires... "Nous reprenons le suivi de Voltalia avec une recommandation 'Conserver' et un TP de 17,5 euros" conclut l'analyste.