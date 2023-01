Voltalia : Croissance des revenus de +26% en 2022

(Boursier.com) — Voltalia , acteur international des énergies renouvelables, publie ses revenus du quatrième trimestre et en cumul sur 2022. La croissance des revenus est de 26% en 2022, avec des revenus de 153 millions d'euros en T4 2022 (+5%) et de 503 millions d'euros en 2022 (+26%).

Les ventes d'énergie grimpent de 34% au T4 et de +18% sur l'année avec une augmentation de la base installée, un effet de base défavorable dû à une cession fin 2021, une moindre ressource éolienne et solaire et un renforcement du réal brésilien comparés à 2021.

Les services grimpent de 31% au T4 et de 47% sur l'année avec une forte croissance des services aux clients tiers sur tous les segments d'activité.

Ambitions 2023

Voltalia a atteint, avec un an d'avance, son objectif 2023 de 2,6 gigawatts de capacité en exploitation et en construction.

Le groupe confirme l'objectif d'un EBITDA normatif de 275 à 300 millions d'euros en 2023.

Le niveau record de 1,1 gigawatts de nouveaux contrats long terme de vente d'électricité remportés en 2022 va contribuer à la croissance en 2023 et au-delà...

"Le quatrième trimestre s'est caractérisé par une accélération des ventes d'énergie et une progression toujours soutenue des services. La dynamique commerciale ne faiblit pas, illustrée par un volume de contrats long terme de ventes d'électricité record remportés en 2022 qui va alimenter la croissance en 2023 et au-delà. Par ailleurs, nous sommes fiers d'avoir atteint avec un an d'avance notre objectif de capacité 2,6 gigawatts de capacité en exploitation et en construction" a commenté Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.