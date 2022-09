Voltalia : contre vents et marées

(Boursier.com) — Voltalia grimpe de 2,5% à 18,55 euros ce mercredi, alors que les revenus du premier semestre se sont élevés à 214,3 millions d'euros, en hausse de +42% par rapport au premier semestre 2021. L'EBITDA normatif, calculé sur la base d'un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et d'une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne long terme, est ressorti à 51 millions d'euros, en hausse de +40% par rapport au premier semestre 2021. L'EBITDA consolidé s'établit à 47,4 millions d'euros, en hausse de +39%. La perte nette saisonnière (part du Groupe) ressort à -4,6 millions d'euros, 5 fois inférieure à celle du premier semestre 2021. Depuis l'introduction en bourse en 2014, les revenus et l'EBITDA ont progressé respectivement de +48% et +49% en moyenne par an.

Voltalia a par ailleurs annoncé aujourd'hui que son objectif de puissance installée en exploitation et en construction de 2,6 GW, qu'il prévoyait d'atteindre fin 2023, sera atteint fin 2022, avec un an d'avance... A ce jour, la puissance installée en exploitation et en construction de Voltalia s'élève à 2,4 GW, auxquels seront ajoutés 200 MW supplémentaires lancés d'ici la fin d'année.

Voltalia confirme son objectif d'EBITDA en 2023 et réitère son objectif d'EBITDA normatif devant atteindre en 2023 la fourchette de 275 à 300 millions d'euros.

Voltalia présentera de nouvelles ambitions "post 2023" lors d'une réunion organisée postérieurement à l'annonce des revenus du troisième trimestre, dont les modalités définitives seront communiquées ultérieurement...

Portzamparc parle d'une publication "sans surprise" : "Depuis que nous sommes passés à 'Alléger' le 20 juillet, le titre a perdu 14%... Nous repassons à 'Conserver' avec un objectif de cours inchangé de 19,7 euros, qui sera ajusté après la réunion de ce matin. Le consensus 2022 nous parait toujours optimiste (200 ME vs PZP 189 ME), mais le renforcement récent du BRL et des cessions pourraient permettre de l'atteindre". L'analyste poursuit : "La progression des capacités installées crédibilise la guidance 2023. Le plan 'post 2023' pourrait être un catalyseur mais aussi poser la question de son financement" conclut l'analyste.