Voltalia construit la centrale solaire de Bolobedu

(Boursier.com) — Voltalia a conclu un contrat long terme avec Richards Bay Minerals (RBM), le plus grand producteur de sables minéraux d'Afrique du Sud et une filiale du groupe anglo-australien de métaux et de mines, Rio Tinto.

Le contrat, d'une durée de 20 ans, permettra de fournir environ 300 gigawattheures d'énergie renouvelable chaque année aux installations de production de RBM dans le KwaZulu-Natal.

Aujourd'hui, Voltalia annonce le lancement des premiers travaux de construction de la centrale solaire de Bolobedu, comprenant notamment la phase d'ingénierie détaillée, les achats de différents équipements, les travaux de défrichement, et les études géotechniques détaillées.

Il s'agira de la plus grande centrale d'énergie renouvelable sud-africaine dédiée aux besoins énergétiques d'une entreprise cliente. Située au nord-est du pays dans la province de Limpopo, la centrale sera achevée en 2024 et sa production devrait représenter un volume équivalent à la consommation électrique annuelle de 425 000 habitants.