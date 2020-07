Voltalia : confirmation des ambitions 2020 et 2023

Au 2e trimestre 2020, Voltalia enregistre une nouvelle accélération de la croissance de ses revenus. Ils s'établissent à 51,7 millions d'euros (30,1 ME un an plus tôt). Ils sont en croissance de 72% à taux réels, et de 97% à taux constants.

Cette bonne performance porte les revenus semestriels de Voltalia à un niveau record, notamment avec le soutien de nouveaux contrats. Sur le semestre, les revenus de Voltalia s'établissent à 88,7 ME (56,9 ME un an plus tôt). Ils sont en croissance de 56% à taux réels, et de 74% à taux constants.

Voltalia maintient ses ambitions fortes de puissance installée et d'Ebitda. Dans un environnement moins stable du fait de la crise économique et sanitaire, Voltalia compte atteindre, à fin 2020, 1 GW de puissance installée en exploitation détenue en propre et 1,5 à 2 GW de capacité sous gestion. Voltalia voudrait générer en 2020 un Ebitda de 160 à 180 ME.

D'ici fin 2023, Voltalia envisage d'atteindre 2,6 GW en exploitation ou en construction et générer un Ebitda compris entre 275 et 300 ME. Déjà 81% de l'ambition de 2,6 GW est sécurisé par des contrats long-terme déjà remportés.

