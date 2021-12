Voltalia : concrétisation du premier Green CPPA multi-acheteurs en Europe

(Boursier.com) — 10 entreprises rejoignent ce CPPA innovant, conçu conjointement par Voltalia, acteur international des énergies renouvelables et LCL, banque leader des ETI et des PME, engagée dans la transition énergétique de ses clients (Air France, Bonduelle, DacoBello, Isigny, Fournier, Gerflor, LSDH, Paprec, SergeFerrari et Menissez).

Au travers de ce CPPA, ces 10 entreprises auxquelles s'adjoint LCL, se partageront sur les 20 prochaines années, 100% de la production d'électricité issue d'une nouvelle centrale photovoltaïque. Voltalia développera puis exploitera cette

centrale de 56 mégawatts située dans le sud de la France et abritant par ailleurs une activité pastorale favorisant le développement local. De son côté, LCL apportera le mécanisme de garanties et de règles communes permettant d'assurer la solvabilité et le bon fonctionnement de ce groupement, sur toute la durée du projet.

Fin 2020, LCL et Voltalia se sont associés autour d'un projet innovant, pour permettre à des entreprises grandes et moyennes, parmi les plus sensibles aux questions de transition et de mix énergétiques, de bénéficier de contrats sécurisant à long terme leur approvisionnement en électricité d'origine renouvelable, produite en France et sur des bases de capacités et prix garantis.

Un an plus tard, LCL et Voltalia annoncent que 10 entreprises françaises, leaders dans leurs secteurs d'activité, ont adhéré aux valeurs du projet, en souscrivant au premier Green CPPA multi-acheteurs disponible sur le marché.