Voltalia conclut un partenariat avec Ikea pour proposer ses panneaux solaires aux particuliers









(Boursier.com) — Voltalia a signé un partenariat avec Ikea France pour la mise en place d'un service clé en main d'installation de panneaux solaires en toiture chez les particuliers. Disponible à partir de l'automne 2020 dans le sud de la France, puis progressivement dans toute la France, il entend démocratiser l'accès à l'énergie solaire pour le plus grand nombre.

A partir de l'automne 2020 dans les départements du sud de la France, puis progressivement dans toute la France d'ici fin 2020, les clients de Ikea France pourront bénéficier d'un service d'installation de panneaux solaires combinant deux expertises : Ikea, expert des solutions pratiques et abordables pour la maison, et Voltalia, expert de la production d'énergie renouvelable, notamment solaire.

Le parcours client est simple. Après avoir pris des informations sur le site internet d'Ikea ou en magasin, les clients pourront faire une simulation via un outil en ligne et ensuite se faire accompagner, de la visite technique jusqu'au service après-vente, par les experts de Voltalia pour bénéficier d'une installation photovoltaïque sur leur toiture.

Avec ce service, Ikea souhaite permettre au plus grand nombre de jouer un rôle actif dans la transition énergétique en France, tout en faisant des économies sur le long terme . Ce service s'inscrit dans la stratégie People & Planet Positive d'Ikea, qui vise à permettre aux clients d'adopter un mode de vie plus durable et fixe les objectifs de l'enseigne pour avoir un impact positif sur le climat d'ici 2030.

Neuvième pays du groupe à proposer ce service, il sera développé sur ses 30 marchés d'ici 2025.