Voltalia chute de près de 15% sur la semaine

(Boursier.com) — Voltalia recule encore de plus de 2% ce vendredi à 13,80 euros, alors que le titre a perdu près de 15% sur la semaine, après des résultats annuels marqués par un creusement de sa perte nette malgré un chiffre d'affaires en vive hausse... Parmi les derniers avis d'analystes, Morgan Stanley parle d'un "manque significatif" au niveau de l'Ebitda et du résultat net. L'Ebitda, de 137 millions d'euros, se compare à un consensus de 188 ME, souligne la banque qui est à 'pondération en ligne' sur le dossier... Le manque semble être principalement dû à des ventes d'énergie décevantes compte tenu d'une baisse importante de la production d'électricité. La société a confirmé ses objectifs pour cette année, mais devra générer 40 millions d'euros de contrats au cours des neuf prochains mois, a ajouté MS.

"C'est la deuxième année après 2021 où les chiffres financiers du groupe sont bien en deçà des attentes du marché", a expliqué de son côté Oddo BHF. "Même si la direction n'avait fourni aucune orientation pour 2022, suivre les attentes du consensus et corriger si l'écart est trop important est visiblement quelque chose que l'entreprise n'a pas fait". Au-delà de la trajectoire de la capacité installée, il commence à être évident que Voltalia doit également guider le marché sur les indicateurs en dessous de la ligne des revenus (au moins l'EBITDA) pour éviter les écarts trompeurs en termes d'anticipations qui pourraient être dus en partie à un effet de périmètre ou des coûts d'approvisionnement plus élevés que prévu... Oddo BHF a réduit le curseur de 23,7 à 20,3 euros, tout en restant à 'surperformer'.