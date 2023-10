Voltalia : chiffre d'affaires stable sur 9 mois

(Boursier.com) — Voltalia a présenté un chiffre d'affaires de 325,2 millions d'euros à fin septembre 2023, stable par rapport aux neuf premiers mois de 2022 à taux de change courants et constants. Les ventes d'énergie et les services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 66% et de 34% du chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'année 2023.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 s'établit à 126,2 millions d'euros, stable par rapport au troisième trimestre 2022 à taux de change courants et constants. Les ventes d'énergie et les services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 62% et 38% du chiffre d'affaires du trimestre.

Voltalia relève son objectif 2023 de capacité en exploitation et en construction à environ 2,8 GW (contre 2,6 GW précédemment), dont environ 2,3 GW en exploitation (+47% par rapport à fin 2022). L'objectif 2023 d'EBITDA normatif d'environ 275 millions d'euros est confirmé.