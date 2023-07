Voltalia : Chiffre d'affaires au T2 2023 à 100 millions d'euros

(Boursier.com) — Voltalia , acteur international des énergies renouvelables, publie ses chiffres d'affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2023. Le Chiffre d'affaires au T2 2023 ressort à 100 millions d'euros, soutenu par la forte croissance du parc installé. Le second trimestre a été stable avec une forte hausse des ventes d'énergie et des services internes.

Ventes d'énergie : +41%. Forte augmentation de la production (+40% à 0,9 TWh) grâce aux nouvelles centrales mises en service en 2022 et 2023;

Services : +85% (avant éliminations). Services internes multipliés par quatre, avec un niveau très important des chantiers pour compte propre (961 MW), mais baisse de 50% des services aux clients tiers, qui est ponctuelle avec peu de jalons de construction externe atteints pendant le trimestre;

Capacité en exploitation et en construction

2,7 GW en exploitation et en construction (+24% vs 30 juin 2022) : 1,7 GW en exploitation et presque 1 GW en construction.

Confirmation des objectifs 2023

Atteinte en 2022, avec un an d'avance, de l'objectif 2023 de 2,6 GW de capacité en exploitation et en construction;

Confirmation de l'objectif d'EBITDA normatif1 de 275 à 300 millions d'euros;

Réaffirmation des ambitions 2027

Capacité en exploitation et en construction détenue en propre : supérieure à 5 GW.

Capacité exploitée pour compte de tiers : supérieure à 8 GW.

EBITDA normatif : environ 475 millions d'euros.

CO2-équivalent évité : plus de 4 millions de tonnes.

"La production d'électricité est en forte hausse sur le trimestre (+40%) comme sur le semestre (+41%). Les chantiers en cours, d'une capacité de presque 1 GW qui seront très majoritairement achevés avant la fin de l'année, vont permettre de poursuivre cette tendance. Du côté des Services, la progression est tirée par les services internes, les équipes étant souvent dédiées aux chantiers pour compte propre", a commenté Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.