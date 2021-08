Voltalia : avec le parc solaire de Montclar, le groupe continue d'innover

Voltalia : avec le parc solaire de Montclar, le groupe continue d'innover









(Boursier.com) — Voltalia , acteur international des énergies renouvelables, se positionne dans la réalisation de centrales solaires photovoltaïques innovantes avec le projet du parc de Montclar, une centrale au sol dans un paysage de montagnes, situé dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans la région Sud.

Voltalia a été désigné lauréat de l'appel d'offres national lancé par le Ministère de la Transition Ecologique pour le projet du parc solaire de Montclar, une centrale solaire de 3,75 mégawatts qui sera construite sur une surface de 4,2 hectares. Le parc se situe à Montclar, lieu-dit Côte Belle, notamment connu pour être l'une des seules stations de ski autogérées en France. Il s'agit également de l'un des gisements solaires les plus élevés du pays. Grâce à ses 8 600 panneaux photovoltaïques, la centrale permettra d'alimenter en énergie verte plus de 2.500 habitants.

Le projet solaire de Montclar repose sur différentes innovations. Une structure métallique innovante particulièrement adaptée au contexte de montagne et aux sites qui présentent de fortes pentes accueillera des modules solaires à bas carbone et haut rendement. Le projet intègre des partenariats avec plusieurs établissements scientifiques français d'excellence tels que le CEA, qui accompagnera Voltalia dans l'étude des gains énergétiques liés aux innovations déployées, et l'école MINES ParisTech, qui étudiera les bénéfices environnementaux de la centrale solaire sur son cycle de vie.