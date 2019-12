Voltalia : au plus haut !

Voltalia : au plus haut !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia grimpe de 1,5% à 13 euros ce lundi, alors que le groupe prévoit d'investir un milliard de reals au Brésil, soit 221 millions d'euros, pour y construire au cours des prochaines années de nouveaux parcs éoliens et solaires et des centrales hydroélectriques, a expliqué Robert Klein, responsable des activités en Amérique latine du spécialiste français des énergies renouvelables, cité par le journal 'Valor Econômico'. Ces investissements devraient porter la capacité installée de Voltalia au Brésil à un gigawatt contre 483 megawatts actuellement, selon le journal...

Le Brésil restera le principal marché de Voltalia et représentera d'ici 2023 plus de la moitié de sa capacité installée, a encore souligné Robert Klein. Le groupe a annoncé avoir signé dernièrement un contrat de vente d'électricité de 19 ans pour une centrale éolienne qui sera mise en service avant la fin de 2022 à Canudos - dans l'Etat de Bahia au Brésil -, son nouveau cluster disposant d'un potentiel de plus d'1 GW.

Modèle à suivre

Le nouveau cluster montre la capacité de Voltalia à reproduire le modèle d'affaires mis en oeuvre dans le complexe de 2,4 GW de Serra Branca... Sa stratégie consiste à développer un grand nombre de projets compétitifs sur le même site, dans le but d'en conserver certains et de vendre les autres, l'ensemble des projets bénéficiant d'économies d'échelle. Voltalia "créera de la valeur à Canudos" en produisant de l'énergie renouvelable à un prix compétitif, en construisant les installations de raccordement nécessaires, en employant localement du personnel et en ayant un impact positif sur les différentes communautés. Cette création de valeur découle de la mission de Voltalia d'améliorer l'environnement mondial et de favoriser le développement local, avait ajouté le groupe.

"Le succès du développement de Serra Branca rend optimiste sur les performances et la rentabilité des projets qui seront menés au sein de Canudos" avait commenté Portzamparc qui reste positif sur le dossier. Le titre termine l'année au plus haut sur un gain de 55% depuis le 1er janvier...