Voltalia annonce sa décision de se retirer du Myanmar en raison de la crise politique et humanitaire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia annonce sa décision de se retirer du Myanmar en raison de la crise politique et humanitaire.

Voltalia est présent au Myanmar depuis 2018. Misant sur la poursuite de l'ouverture du pays initiée quelques années plus tôt, Voltalia y alimente en électricité 156 tours télécoms (moins de 1% de la production de l'entreprise), généralement isolées et donc non raccordées au réseau électrique, favorisant ainsi le désenclavement des populations rurales situées dans les régions de Bago et de l'Irrawaddy.

En raison de la crise politique et humanitaire au Myanmar, Voltalia a pris la décision de se retirer du pays et a entamé les démarches pour mettre fin à ses activités sur place.

D'ici là, Voltalia suit de très près la situation et continue à mettre tout en oeuvre pour garantir la santé, la sécurité et la sûreté de ses 43 collaborateurs sur place, dont 39 birmans, et de ses sous-traitants durant cette période.

Prochain rendez-vous : Revenu du premier trimestre 2021 le 21 avril 2021 (après bourse).