Voltalia annonce la mise en service progressive de SSM1&2

(Boursier.com) — Voltalia , acteur international des énergies renouvelables, annonce aujourd'hui la mise en service progressive de SSM1&2, un projet de 320 mégawatts dans le complexe de Serra Branca au Brésil.

"Nous sommes très heureux d'annoncer le début de la mise en service de SSM1&2, notre plus grand projet solaire à ce jour d'une capacité de 320 mégawatts. Notre objectif a été tenu avec un démarrage de la production plus tôt qu'initialement prévu. SSM1&2 est situé dans le plus grand complexe éolien et solaire du monde, Serra Branca, un site de 2,4 gigawatts entièrement développé par Voltalia", déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

SSM1&2 a débuté sa mise en service début avril 2022. A aujourd'hui, 31 000 panneaux photovoltaïques sont en opération pour une capacité de 18 mégawatts. La capacité totale de 320 mégawatts sera atteinte d'ici le 30 juin prochain.

Dans la lignée de sa stratégie de développer ses projets pour son compte ou en s'alliant avec des partenaires, en mars 2022, STOA1, fonds d'investissements dédié aux projets d'infrastructure dans les pays émergents, a pris une participation minoritaire de 33% dans la centrale solaire de SSM1&2 en mars 2022. Il s'agit du troisième investissement de STOA au Brésil après l'acquisition en 2020 de participations minoritaires dans le parc éolien de VSM3, également développé par Voltalia.