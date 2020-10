Voltalia : ambitions confirmées

(Boursier.com) — Les revenus consolidés de Voltalia au 3e trimestre 2020 s'élèvent à 61,6 millions d'euros, en hausse de 33% à taux de change constants.

Les revenus consolidés des 9 premiers mois de 2020 (9M 2020) s'établissent à 150,1 ME en hausse de +53% à taux de change constants.

La performance du 3e trimestre 2020 résulte de la croissance des Ventes d'énergie, portée par une hausse de la puissance installée qui aura un impact positif sur nos revenus et nos profits sur les 20 prochaines années. Les revenus des Services ont légèrement surpassé le record du 3e trimestre 2019. Avec 922 mégawatts de nouveaux contrats long-terme de vente d'électricité remportés depuis le début de l'année, nous avons déjà sécurisé malgré la crise du covid-19 une puissance installée 2,4 fois supérieure à celle sécurisée sur l'ensemble de l'exercice 2019, qui constituait déjà notre plus haut historique , commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

La croissance des revenus au 3e trimestre 2020 et la dynamique commerciale devraient avoir un impact positif sur la rentabilité du second semestre 2020 par rapport au 1er, et permet à Voltalia de confirmer un Ebitda 2020 d'environ 100 ME (pour une ressource éolienne/ solaire/ hydroélectrique moyenne d'ici la fin de l'année), soit une croissance de plus de 50% par rapport à 2019.

Les ambitions de puissance installée et de rentabilité pour 2020, 2021 et 2023 sont confirmées.