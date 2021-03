Voltalia : +5% après les annonces

Voltalia : +5% après les annonces









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia grimpe de 5% ce jeudi à 22,25 euros après avoir publié ce jour ses résultats annuels consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Les revenus de l'année ressortent à 233,5 millions d'euros, en forte progression de +55% à taux de change constants et de +33% à taux de change courants. Comme annoncé précédemment, l'activité a été portée par l'accélération des mises en service de nouvelles centrales et par une excellente dynamique des services auprès des clients tiers. La part des revenus hors Brésil a progressé, passant de 42% en 2019 à 52% en 2020.

L'EBITDA consolidé s'établit à 97,5 millions d'euros en hausse de +88% à taux de change constants et +50% à taux de change courants, grâce à une double progression de la rentabilité de l'activité Ventes d'énergie et des Services pour clients tiers. La croissance a aussi permis de mieux amortir les coûts fixes. Il en résulte une croissance substantielle de la rentabilité avec une marge d'EBITDA de 41,7% des revenus contre 37,1% en 2019 (+4,6 points).

Tout comme au premier semestre 2020, le second semestre a été impacté par un effet ressource négatif, essentiellement lié à un niveau de vent au Brésil inférieur à la moyenne long terme (-3,6 millions d'euros à l'échelle du groupe sur le second semestre). L'EBITDA 2020 normatif ressort ainsi à 101,1 millions d'euros, en ligne avec l'objectif annoncé par le groupe.

Le bénéfice net part du Groupe ressort à 7,9 millions d'euros, multiplié par 3,7 à taux de change constants et en hausse de +71% à taux de change courants par rapport à 2019.

Le groupe indique avoir atteint ses objectifs 2020, avec une capacité installée de 1,015 gigawatts (+50%), une capacité sous gestion pour les clients tiers de 2,4 gigawatts (x5 comparé à fin 2019) et un EBITDA normatif de 101,1 millions d'euros. Il confirme ses objectifs 2021 et ses ambitions 2023. L'objectif 2021 d'EBITDA normatif est de 170 millions d'euros. Les ambitions 2023 comprennent une capacité en exploitation et en construction, déjà totalement sécurisée, de 2,6 gigawatts, pour un EBITDA normatif de 275 à 300 millions d'euros.

Enfin, Voltalia insiste sur sa structure financière robuste et sa visibilité long terme renforcée, avec un levier d'endettement maîtrisé (55%) et une trésorerie substantielle à fin 2020 (220 millions d'euros), encore renforcée par l'Océane verte émise en janvier 2021. Les revenus futurs sous contrats sont de... 6,5 milliards d'euros (28 fois les revenus 2020). Le portefeuille de projets en développement est de 9,7 gigawatts (+24% depuis fin 2019).

"Pas de grosse surprise sur cette publication, encore marquée par les effets devises négatifs et un déficit de vent au Brésil en 2020" commente Portzamparc qui souligne que ses prévisions (EBITDA 2021 / 161 ME) seront ajustées après la réunion de présentation de ce jour. De quoi conserver le dossier en attendant...