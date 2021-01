Voltalia : -5% après les annonces

(Boursier.com) — Voltalia retombe de 5% ce mercredi à 23,90 euros après l'annonce du succès du placement de son émission d'obligations convertibles vertes (OCEANEs Vertes) à échéance 2025 pour un montant nominal d'environ 200ME. Elles seront émises au pair intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 1%.

La valeur nominale des obligations a été fixée à 31,83 euros, correspondant à une prime de conversion de 26,6% par rapport au cours de clôture d'hier soir... la dilution potentielle maximale serait d'environ 6,6% du capital. Le produit net de cette émission sera affecté au financement et/ou au refinancement de projets verts éligibles. "Voltalia profite de l'engouement des investisseurs pour ce type de produits verts et renforce son bilan, dans une période de forts investissements en soutien de la croissance" souligne Portzamparc qui conserve le dossier.

"Notre offre inaugurale d'obligations convertibles vertes, accueillie par une forte demande, associée à la mise en place de notre document cadre de financement vert et durable innovant, est aujourd'hui pleinement validée par la communauté financière. Je remercie chaleureusement les investisseurs pour leur soutien au développement de Voltalia ainsi que pour leur participation continue à l'évolution des standards RSE. Ils en trouvent une application concrète au travers de la stratégie et des pratiques de Voltalia et je me réjouis des discussions futures quant à nos progrès dans ces domaines", a déclaré Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

Principales caractéristiques des Obligations

Les Obligations seront émises au pair et porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 1% payable annuellement à terme échu le 13 janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 13 janvier 2022.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixé à 31,83 euros, correspondant à une prime de conversion de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action qui correspond au prix final du placement concomitant d'actions existantes de la Société par les Coordinateurs Globaux, afin de faciliter la mise en place de la couverture de certains souscripteurs des Obligations. Le nombre d'actions vendues dans le cadre du Placement Accéléré Concomitant a représenté environ 0,8 million d'actions. Une structure de prêt-emprunt d'actions de la Société a été mise en place par Voltalia Investissement, l'actionnaire de référence de Voltalia, les Coordinateurs Globaux agissant comme intermédiaires.

Le règlement-livraison des Obligations et des actions est prévu le 13 janvier 2021.

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 13 janvier 2025 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société et au gré des porteurs sous certaines conditions.