Volkswagen veut devenir le premier constructeur mondial de véhicules électriques d'ici 2025

(Boursier.com) — Volkswagen espère détrôner Tesla et devenir le premier constructeur mondial de véhicules électriques d'ici 2025. S'exprimant lors de l'émission "Squawk Box Europe" de 'CNBC' lors du Forum économique mondial de Davos, Herbert Diess a déclaré que la résolution des problèmes de chaîne d'approvisionnement contribuerait probablement à créer un élan pour le géant allemand de l'automobile au cours des prochains mois.

"Les marchés sont toujours tournés vers l'avenir", a affirmé le patron du groupe allemand lorsqu'on lui a demandé pourquoi les investisseurs évaluaient Tesla avec une telle prime par rapport aux autres constructeurs automobiles traditionnels, tels que Volkswagen. "Tesla est actuellement en tête en ce qui concerne les véhicules électriques, c'est probablement aussi le constructeur automobile le plus numérique et ils ont certains avantages", a-t-il poursuivi. "Nous comptons toujours les suivre et probablement les dépasser d'ici 2025 en ce qui concerne les ventes".

H.Diess a expliqué que Tesla est capable de dégager des bons résultats et des rendements élevés avec un modèle commercial crédible. Cependant, il a réaffirmé sa conviction que Volkswagen pourrait bientôt combler l'écart en matière de ventes de VE. "Je pense que pour Tesla également, la montée en puissance sera désormais probablement un peu plus difficile. Ils ouvrent de nouvelles usines et nous essayons de maintenir le rythme. Nous pensons qu'au second semestre, nous allons créer une dynamique".

Interrogé au sujet de la pénurie de composants et notamment de puces qui frappe de plein fouet l'industrie automobile, le dirigeant a indiqué voir "des signes positifs à l'horizon" et s'attendre à une certaine amélioration à partir du milieu de l'année: "je ne dirais pas la fin, mais nous voyons une situation bien améliorée. Je pense que les chaînes d'approvisionnement se remettent en ordre".