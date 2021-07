Volkswagen : un profit opérationnel d'environ 11 MdsE au premier semestre

Volkswagen : un profit opérationnel d'environ 11 MdsE au premier semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Grâce à une très forte reprise de la demande, Volkswagen estime qu'il devrait dégager un profit opérationnel d'environ 11 milliards d'euros au premier semestre. Un niveau qui devrait porter le flux de trésorerie net du constructeur automobile à environ 10 milliards d'euros, a déclaré le groupe allemand, qui dévoilera le détail de ses résultats intermédiaires le 29 juillet. Volkswagen a par ailleurs indiqué que la pénurie mondiale de puces s'est déplacée, et devrait avoir un impact plus important sur la société au cours du second semestre de l'année.