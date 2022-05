Volkswagen : objectifs annuels confirmés malgré l'environnement adverse

(Boursier.com) — Volkswagen maintient ses perspectives annuelles, la hausse des prix et la forte demande de voitures haut de gamme lui ayant permis de faire face aux défis liés à la crise de la chaîne d'approvisionnement et aux multiples restrictions mises en place en Chine. Le constructeur, qui avait déjà dévoilé ses résultats préliminaires il y a un mois, a enregistré sur les trois premiers mois de 2022 un résultat opérationnel avant éléments exceptionnels de 8,5 milliards d'euros pour des revenus de 62,7 milliards d'euros (+0,6%). En plus d'une solide performance opérationnelle, des évaluations positives de la juste valeur sur les instruments de couverture ont un impact significatif sur le résultat, totalisant 3,5 milliards d'euros. Une grande partie de ces effets de valorisation est attribuable aux couvertures de matières premières et n'est pas effective au niveau de la trésorerie. Le profit net est multiplié par près de deux à 6,7 MdsE tandis que le cash-flow des activités poursuivies de la branche automobile a atteint 5,8 MdsE (-35%). La firme a vendu 1,9 million de véhicules au niveau global, en baisse de 22% sur un an.

"Notre Groupe a de nouveau fait preuve d'une grande résilience au premier trimestre malgré les défis sans précédent auxquels le monde est confronté en raison de la terrible guerre en Ukraine et de la situation pandémique actuelle avec son impact sur les chaînes d'approvisionnement", a déclaré Herbert Diess, le grand patron du groupe allemand. "En tant qu'entreprise véritablement mondiale, nous disposons de capacités de production étendues sur tous les principaux marchés de croissance et de vente dans le monde. La configuration mondiale de Volkswagen nous a aidés à atténuer bon nombre des effets négatifs que nous constatons actuellement. Même dans un monde plus polarisé, Volkswagen est fermement déterminé à étendre son empreinte mondiale, à poursuivre sa transformation en un fournisseur de mobilité durable et entièrement numérique".

La société voit la crise des semi-conducteurs s'améliorer au cours du second semestre, ce qui devrait lui permettre d'atteindre ses objectifs. VW a néanmoins réitéré que ses projections étaient menacées par les retombées imprévisibles de la guerre en Ukraine et les politiques strictes de la Chine contre le coronavirus qui ont conduit à des fermetures d'usines généralisées. Pour 2022, le constructeur continue pour le moment à viser une croissance de ses revenus comprise entre 8% et 13% et une marge opérationnelle de 7% à 8,5%.