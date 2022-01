Volkswagen : les ventes de véhicules électriques s'envolent

(Boursier.com) — L 'électrique gagne du terrain chez Volkswagen. Le constructeur allemand a vu ses ventes de véhicules électriques et hybrides bondir de 79% l'an passé (369.000 unités) de telle sorte qu'elles représentent désormais 7,5% du total des livraisons, contre 4% en 2020. En Europe, où le groupe se dit leader, les ventes de voitures 'propres' représentent près de 20% des véhicules écoulés. Les VE les plus vendus en 2021 ont été l'ID.4, suivis de l'ID.3 et de l'Audi e-tron. Guère épargné par la pénurie mondiale de semi-conducteurs, Volkswagen a en revanche vu ses livraisons mondiales diminuer de 8,1% l'an dernier, à 4,89 millions d'unités.

Le constructeur affirme que ses sources de revenus vont continuer à se déplacer des moteurs conventionnels vers les VE, et des ventes de véhicules vers les logiciels et les services de mobilité.

"Volkswagen a réalisé des ventes satisfaisantes dans des conditions extrêmement difficiles. Les effets massifs de la situation sur le marché des semi-conducteurs sur la production n'ont cependant pas pu être entièrement compensés au cours de l'année. Néanmoins, notre carnet de commandes record de 543.000 véhicules rien qu'en Europe - dont 95.000 ID - montre clairement que la demande de véhicules Volkswagen reste très élevée", a déclaré Klaus Zellmer, membre du Directoire et directeur des ventes, du marketing et de l'après-vente.

Volkswagen s'attend à ce que le premier semestre 2022, au moins, reste très volatil et difficile en raison des goulets d'étranglement persistants dans l'approvisionnement en semi-conducteurs. L'entreprise s'attend toutefois à pouvoir stabiliser la production au fil de l'année et à abaisser le plus rapidement possible son carnet de commandes élevé.