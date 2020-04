Volkswagen : le dividende en danger ?

(Boursier.com) — Volkswagen pourrait être le prochain gros sur la liste. Le constructeur allemand étudie la possibilité de renoncer à verser la totalité d'un dividende record de 3,3 milliards d'euros au titre de l'exercice 2019. Dans un message vidéo adressé aux salariés de la société obtenu par Bloomberg, Frank Witter, le directeur financier de VK, affirme que les investisseurs ont droit à ce dividende et seraient déçus s'il était retardé, réduit ou suspendu mais que dans le même temps le groupe se bat pour protéger ses liquidités et la modification du plan de distribution "ne serait pas quelque chose de tout à fait inhabituel".

Le constructeur a déjà fait savoir qu'il pouvait supporter des arrêts de production en Europe et en Amérique du Nord pendant plusieurs semaines sans avoir besoin de recourir aux fonds d'urgence de l'État allemand, grâce à une solide réserve de liquidités et aux lignes de crédit existantes. Les liquidités nettes de VW s'élevaient à 21,3 milliards d'euros à la fin de l'année dernière et le fabricant dispose de plus de 20 MdsE de lignes de crédit inutilisées. Le premier constructeur mondial a indiqué dernièrement que sa décision, sans précédent, d'arrêter la production des deux côtés de l'Atlantique lui coûte 2 milliards d'euros par semaine !