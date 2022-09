Volkswagen : l'IPO de Porsche devrait avoir lieu d'ici un mois

(Boursier.com) — Volkswagen défie la torpeur des marchés. Comme anticipé, le conseil de surveillance du constructeur allemand a voté lundi soir en faveur du projet d'introduction en Bourse de Porsche. Le groupe basé à Wolfsburg prévoit une IPO fin septembre ou début octobre, sous réserve de l'évolution des marchés des capitaux.

"C'est un moment historique pour Porsche", a déclaré Oliver Blume, PDG de VW et de Porsche. "Nous pensons qu'une introduction en bourse ouvrirait un nouveau chapitre avec une plus grande indépendance pour nous en tant que l'un des constructeurs de voitures de sport les plus prospères au monde".

Le fabricant de la voiture de sport 911 et de la Taycan électrique pourrait être valorisé près de 85 milliards d'euros lors de cet IPO à Francfort, pour ce qui pourrait constituer la plus importante IPO de l'histoire de l'Allemagne et de l'une des plus importantes en Europe depuis 1999.

Les investisseurs pourront acheter des actions privilégiées de Porsche sans droit de vote, tandis que les familles Porsche et Piëch, qui contrôlent VW par le biais d'actions avec droit de vote, devraient obtenir une participation minoritaire de blocage de 25% plus une action. Les actions avec droit de vote restantes resteront chez Volkswagen. Des investisseurs de renom, dont T Rowe Price Group Inc et le fondateur du fabricant de boissons énergisantes Red Bull, Dietrich Mateschitz, ainsi que le patron de LVMH, Bernard Arnault, auraient manifesté leur intérêt pour souscrire à l'opération. La Qatar Investment Authority a de son côté indiqué hier soir prévoir d'acheter une participation de 4,99%.

Volkswagen estime que l'IPO marquerait un pas important dans la transformation du groupe, alors que son objectif est de devenir le leader de la mobilité logicielle.