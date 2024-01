Volkswagen intègre ChatGPT dans ses véhicules !

(Boursier.com) — A l'occasion du salon CES 2024 de Las Vegas qui se tient du 9 au 12 janvier, Volkswagen annonce qu'il présentera les premiers véhicules dans lesquels le chatbot basé sur l'intelligence artificielle ChatGPT sera intégré à son assistant vocal IDA. À l'avenir, les clients auront un accès transparent à la base de données d'intelligence artificielle en constante évolution sur tous les modèles Volkswagen équipés de l'assistant vocal IDA, précise le constructeur automobile allemand, ce qui permettra une lecture des contenus recherchés tout en conduisant. Cerence Chat Pro du partenaire technologique Cerence Inc., est la base de la nouvelle fonction, qui offrira donc "une intégration de ChatGPT particulièrement intelligente et de qualité automobile". Volkswagen sera le premier constructeur de grande série à proposer ChatGPT en tant que standard à partir du deuxième trimestre 2024 sur de nombreux véhicules de série, assure le groupe.

"Rien ne change pour la personne au volant. Il n'est pas nécessaire de créer un nouveau compte, d'installer une nouvelle application ou d'activer ChatGPT : l'assistant vocal s'active en disant 'Bonjour IDA' ou en appuyant sur le bouton du volant. IDA donne automatiquement la priorité à l'exécution d'une fonction du véhicule, à la recherche d'une destination ou au réglage de la température. Si le système Volkswagen ne peut pas répondre à la demande, elle est transmise de manière anonyme à l'IA et la voix familière de Volkswagen répond", indique le groupe. ChatGPT n'aura accès à aucune donnée du véhicule. "Les questions et réponses sont immédiatement supprimées afin de garantir le niveau le plus élevé possible de protection des données. Ceci est facilité par Cerence Chat Pro, qui exploite une multitude de sources, dont ChatGPT, pour permettre à IDA de fournir des réponses précises et pertinentes à presque toutes les requêtes imaginables. La fonctionnalité donne également la priorité à la sécurité et à l'intégration transparente avec la myriade de fonctionnalités d'IDA, offrant ainsi une facilité d'utilisation pour les conducteurs", se félicite Volkswagen.

Notons que Volkswagen a aussi annoncé ce jour des livraisons mondiales de voitures en augmentation de 6,7% en 2023 à 4,87 millions d'unités sur sa marque Volkswagen, avec une progression de 21,1% dans l'électrique à 394.000 unités.