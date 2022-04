Volkswagen : encore beaucoup d'incertitudes

(Boursier.com) — Volkswagen s'attend à enregistrer un résultat opérationnel avant éléments exceptionnels d'environ 8,5 milliards d'euros au premier trimestre. En plus d'une solide performance opérationnelle, des évaluations positives de la juste valeur sur les instruments de couverture ont un impact significatif sur le résultat, totalisant 3,5 milliards d'euros. Une grande partie de ces effets de valorisation est attribuable aux couvertures de matières premières et n'est pas effective au niveau de la trésorerie. Le cash-flow net de la division Automobile est anticipé à environ 1,5 milliard d'euros.

Les effets de la suite de la guerre en Ukraine ne peuvent toujours pas être prédits avec suffisamment de certitude, souligne le constructeur allemand. Il existe donc toujours un risque que de nouveaux développements aient un impact négatif sur les activités commerciales du groupe Volkswagen. Cela peut également résulter en des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. L'évolution future des marchés des matières premières reste également imprévisible, et pourrait avoir des effets significatifs sur l'évaluation des instruments de couverture. De plus, des effets négatifs pourraient continuer à résulter de l'aggravation de la pandémie de Covid-19 et de la situation sur les chaînes d'approvisionnement - en particulier pour les semi-conducteurs.

Volkswagen publiera le détail de ses résultats trimestriels le 4 mai.