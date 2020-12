Volkswagen craint davantage Apple que Toyota

Volkswagen craint davantage Apple que Toyota









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Herbert Diess, l'emblématique patron de Volkswagen, craint davantage les géants de la technologie que ses rivaux traditionnels comme Toyota Motor. "Nous attendons de nouveaux concurrents qui vont certainement accélérer le changement dans notre industrie et apporter de nouvelles compétences", a déclaré M. Diess dans un post sur LinkedIn lorsqu'il a été interrogé sur une information dévoilée par Reuters selon laquelle Apple compte se lancer dès 2024 dans la production de voitures électriques. "La valorisation incroyable et l'accès pratiquement illimité aux ressources nous inspirent beaucoup de respect".

Herbert Diess, 62 ans, a reçu un soutien sans faille de son Conseil de surveillance en début de mois afin de transformer le groupe automobile allemand et le rendre plus agile. Le groupe de Wolfsburg, qui a de grandes ambitions dans l'électrique, doit commercialiser l'an prochain de nouveaux modèles comme le SUV compact ID.4 et une version plus spacieuse de la Porsche Taycan. "Je l'ai déjà dit : l'entreprise la plus précieuse au monde sera à nouveau une entreprise de mobilité", a souligné M. Diess. "Ce pourrait être Tesla, Apple ou Volkswagen".