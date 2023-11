Volkswagen : contraint de supprimer des emplois

(Boursier.com) — Volkswagen va devoir tailler dans ses effectifs. L'année prochaine sera difficile pour la marque allemande en raison d'une pression intense sur plusieurs marchés et de commandes inférieures aux attentes pour ses véhicules électriques, a déclaré le directeur de la marque Thomas Schäfer. "Le statu quo ne suffira pas sans des réductions notables", a affirmé le dirigeant aux représentants syndicaux de l'usine principale de Wolfsburg, selon une documentation interne consultée par 'Bloomberg'. "Nous devons nous attaquer aux problèmes critiques, notamment en matière de personnel".

Le plus grand constructeur automobile européen travaille sur un programme visant à augmenter ses rendements et à mieux rivaliser avec des concurrents tels que Stellantis et Tesla, le fléchissement de la demande en Europe et en Chine rendant plus urgents les efforts visant à alléger des structures pléthoriques. L'agence rappelle que le DG de VW, Oliver Blume, souhaite que la marque en difficulté depuis longtemps, génère un bénéfice soutenu d'environ 10 milliards d'euros d'ici 2026. Le succès dépendra en partie de la conclusion d'accords avec les puissants syndicats de l'entreprise.

La marque doit réduire ses coûts administratifs excessifs et rendre ses usines plus productives, a souligné T.Schäfer, ajoutant qu'un accord sur les mesures nécessaires devrait être trouvé cette année. "Nous ne faisons pas suffisamment de bénéfices avec nos voitures pour financer la transformation et notre avenir avec nos propres ressources", a-t-il déclaré. "D'autres fabricants fermeraient des usines dans une telle situation".

En juin, le constructeur automobile a déclaré qu'il mettrait en oeuvre des mesures de réduction des coûts d'un montant de 10 milliards d'euros d'ici 2026 afin d'atteindre un objectif de rentabilité des ventes de 6,5%.