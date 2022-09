Volkswagen : ça devrait être le haut de fourchette pour Porsche

(Boursier.com) — Ce sera vraisemblablement, et sans surprise, le haut de fourchette pour Porsche AG. Malgré les turbulences sur les marchés financiers et les inquiétudes concernant l'envolée de l'inflation et une éventuelle récession mondiale, Volkswagen devrait fixer le prix de l'introduction en bourse du constructeur de voitures de sport dans le haut de la fourchette fournie aux opérateurs, soit à 82,5 euros par titre.

A ce niveau, le fabricant de la 911 et de la Taycan électrique devrait être valorisé 75 milliards d'euros lors de cet IPO à Francfort. De quoi en faire la deuxième plus importante IPO de l'histoire de l'Allemagne et la troisième plus grande en Europe. Les premiers échanges sont attendus jeudi.

Volkswagen a recueilli plus qu'assez de commandes d'investisseurs pour couvrir la levée de fonds de 9,4 milliards d'euros quelques heures seulement après avoir commencé à accepter les ordres, selon les données obtenues par 'Bloomberg la semaine dernière'. Quatre investisseurs de premier plan - Qatar Investment Authority, le fonds souverain norvégien, T. Rowe Price et ADQ - se sont engagés ensemble à acquérir jusqu'à 3,7 MdsE de titres lors de l'opération.

Les familles Porsche et Piëch, qui contrôlent VW par le biais d'actions avec droit de vote, vont pour leur part obtenir une participation minoritaire de blocage de 25% plus une action via Porsche Automobil Holding.