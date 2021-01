Volkswagen bondit malgré la chute des résultats en 2020

Crédit photo © Volkswagen

(Boursier.com) — Contre la tendance générale, Volkswagen s'adjuge plus de 4% à 169,1 euros à Francfort, soutenu par la publication de résultats préliminaires annuels plus résilients qu'escompté par les analystes. Grâce à une fin d'année dynamique, avec des livraisons supérieures à celles du troisième trimestre sur les trois derniers mois de 2020, le géant automobile allemand a enregistré un bénéfice opérationnel ajusté des éléments exceptionnels liés au scandale des émissions de diesel d'environ 10 milliards d'euros. Un montant près de deux fois inférieur au niveau de 2019 mais nettement supérieur aux 6 MdsE attendus par le consensus. Le cash-flow net de la seule branche automobile a également été quasiment divisé par deux, à environ 6 milliards d'euros. Le constructeur automobile publiera à la fin février ses résultats détaillés pour l'ensemble de l'année et fournira ses orientations pour 2021.