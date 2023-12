Volkswagen : accord avec les syndicats pour réduire les coûts

(Boursier.com) — Volkswagen a trouvé un accord initial avec les puissants syndicats allemands. Le constructeur prévoit 10 milliards d'euros d'économies de coûts afin de doper ses rendements et mieux rivaliser avec des concurrents tels que Stellantis et Tesla, le fléchissement de la demande en Europe et en Chine rendant plus urgents les efforts visant à alléger des structures pléthoriques. Ces mesures, qui font suite à des mois de négociations, visent à réduire d'un cinquième les coûts de personnel, en particulier dans les fonctions administratives, et à offrir des options de retraite anticipée à partir de 57 ans, a annoncé VW. La société cherche à plus que doubler les rendements de la marque VW à 6,5% d'ici 2026 pour rattraper ses pairs.

Volkswagen a déjà gelé les embauches, licencié des travailleurs temporaires et réduit les effectifs alors que le DG, Oliver Blume tente de redresser les bénéfices de la marque VW en difficulté depuis longtemps. Les mesures prévues devraient rapidement réduire les coûts, l'entreprise visant 4 milliards d'euros dès l'année prochaine. Cela comprend la baisse des délais de développement des nouveaux modèles VW de 50 à 36 mois, ce qui devrait permettre de générer plus d'un milliard d'euros d'économies jusqu'en 2028, ainsi que des tests numériques à moindre coût et des économies dans les achats. Oliver Blume souhaite que la marque génère un bénéfice soutenu d'environ 10 milliards d'euros d'ici 2026.

"Ces dernières semaines, nous avons fait un grand pas en avant en concevant le programme le plus complet que la marque ait jamais mis en place", a déclaré le patron de la marque phare de Volkswagen, Thomas Schäfer. "L'accord avec les salariés constitue une étape importante pour pouvoir poursuivre rapidement le chemin que nous avons parcouru".