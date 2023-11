Voitures électriques : un Big Mac et une recharge !

(Boursier.com) — McDonald 's France et Izivia, filiale du groupe EDF, inaugurent le déploiement de 'Izivia Fast', un réseau national de plus de 2.000 points de charge ultra-rapide de 150kW sur plus de 700 parkings de restaurants McDonald's en France. Ce réseau est co-financé par Izivia et le fonds Siloé Infrastructures, géré par Crédit Mutuel Impact.

Conformément à la loi LOM (Loi d'Orientation des Mobilités), le réseau sera déployé sur plus de 700 parkings de restaurants McDonald's France d'ici 2025, avec un maillage adapté au territoire, tant en puissance qu'en nombre de points de charge.

Le réseau Izivia Fast déploiera 2.000 points de charge ultra-rapide proposant majoritairement une puissance de 150 kW, permettant de recharger son véhicule électrique à 80% de son autonomie en 20 minutes, le temps de faire une pause-café ou de se restaurer.

Selon les partenaires, "le tarif sera attractif et l'accès aux bornes sera simple pour tous". Le paiement pourra se faire avec une carte bancaire, le Pass Izivia, le badge d'un autre opérateur, l'application Izivia ou un QR code.

Avec ce projet, McDonald's France et Izivia entende apporter une contribution majeure à la densification du réseau de charge ultra-rapide assurant un maillage significatif du territoire.