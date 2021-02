Voiture autonome : Nissan dément discuter avec Apple

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les spéculations continuent d'aller bon train sur les futurs partenaires d'Apple pour son projet de voiture autonome et connectée. Après le sud-coréen Hyundai (et sa filiale Kia), qui a finalement démenti tout accord la semaine dernière, c'est au tour du constructeur japonais Nissan (allié de Renault) de démentir tout projet dans le domaine avec le géant californien des smartphones et de la mobilité.

Nissan a ainsi déclaré lundi ne pas être en discussions avec Apple, démentant des informations de presse selon lesquelles le fabriquant de l'iPhone l'aurait approché ces derniers mois au sujet de son projet de véhicule autonome. Nissan a évoqué "de brefs contacts" n'ayant finalement pas abouti avec Apple, tout en se disant "ouvert à l'exploration de nouvelles collaborations".

Réticences à devenir un sous-traitant d'Apple ?

Début février, l'agence 'Bloomberg' estimait que Nissan serait la meilleure solution pour un groupe extérieur au secteur cherchant à entrer sur le marché des VE (véhicules électriques). Ce lundi, le 'Financial Times' a affirmé qu'Apple et Nissan avaient eu de brefs échanges, mais qu'ils ont tourné court, du fait de la réticence de Nissan à devenir un assembleur de véhicules estampillés Apple. Les discussions n'ont pas été portées devant les cadres dirigeants des deux entreprises, a ajouté le journal.

L'agence 'Bloomberg' avait révélé début janvier qu'Apple avait formé une petite équipe de spécialistes pour relancer son projet de voiture électrique sans chauffeur, qui avait été mis en veille ces dernières années. Bloomberg affirmait que la firme à la pomme avait embauché d'anciens responsables de Tesla, le leader américain des véhicules électriques.

Une "Apple Car" autonome dans 5 à 7 ans ?

Selon les sources de 'Bloomberg', l'équipe dédiée d'Apple est désormais dirigée par Jonathan Sive, un ingénieur qui a travaillé chez Tesla mais aussi chez BMW et Waymo. Deux autres anciens responsables de Tesla, Michael Schwekutsch et Stuart Bowers auraient aussi rejoint l'équipe d'Apple.

Les analystes du secteur s'attendent à ce qu'Apple passe à l'avenir des accords avec d'autres partenaires potentiels pour mettre au point sa future Apple Car. Certains analystes évoquent un premier véhicule dès 2024... D'autres temporisent en estimant qu'il faudra plutôt 5 à 7 ans à la firme à la pomme pour mettre un véhicule électrique autonome sur le marché..