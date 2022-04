Vogo : une perte nette de 1,4 ME

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires de Vogo s'établit à 8,5 ME, en hausse de 53% par rapport à la même période de 2020.

A périmètre constant, la croissance de l'exercice ressort à 51%.

Au total, l'EBITDA est en très forte amélioration avec une perte réduite de plus de 1,5 ME à -642 KE.

La perte nette est limitée à -1,4 ME contre une perte de -3,2 ME en 2020.

Au 31 décembre 2021, le groupe s'appuie sur une structure financière sécurisée avec des capitaux propres de 7,7 ME et une trésorerie de 5,5 ME.

Vogo reste pleinement confiant dans la réussite de l'exercice 2022 en termes de croissance et de progression de ses résultats...