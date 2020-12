Vogo : succès de l'augmentation de capital par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés pour 5 ME

Vogo : succès de l'augmentation de capital par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés pour 5 ME









(Boursier.com) — VOGO annonce le vif succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant définitif de 5 ME par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés effectuée par construction d'un livre d'ordres.

Le livre d'ordres a été largement couvert, s'appuyant sur une demande soutenue d'investisseurs institutionnels nouveaux et existants, d'un montant total de 5,6 ME.

L'Offre a donné lieu à l'émission de 530.223 actions ordinaires nouvelles, soit 14,91% du capital social actuel de la Société, représentant une levée de fonds totale de 5.000.002,89 euros. Le prix de souscription s'établit à 9,43 euros (prime d'émission incluse), représentant une décote de 19,95% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l'action VOGO sur le marché Euronext Growth Paris des 5 dernières séances de bourse précédant sa fixation.

A l'issue de l'Offre, le capital social de la Société est désormais composé de 4.086.933 actions de 0,125 euro de valeur nominale chacune. Sur la base des éléments de trésorerie (6.860 KE au 30 juin 2020) et de ses revenus et dépenses prévisionnels, le montant levé dans le cadre de l'Offre, devrait permettre à la Société de mener à bien ses objectifs stratégiques.

Christophe Carniel, Président Directeur Général, a déclaré à cette occasion : "Nous remercions les actionnaires de longue date d'avoir participé à cette levée de fonds ce qui démontre leur implication et leur confiance à l'égard de la Société et de ses projets et sommes ravis d'accueillir au capital de VOGO de nouveaux investisseurs."

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital devraient permettre à VOGO :

- de financer le potentiel de développement des solutions numériques de VOGO dans le secteur de la santé, notamment dans le cadre de sa collaboration avec le laboratoire SYS2DIAG (CNRS) dans les domaines du diagnostic connecté ;

- d'accélérer son développement stratégique dans le secteur du sport, au travers notamment du financement de la joint-venture VOGOSCOPE créée avec ABEO1 ; et

- de saisir des opportunités de croissance externe.