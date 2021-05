Vogo : succès commerciaux à l'international pour la gamme de produits VOKKERO

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vogo annonce plusieurs succès commerciaux sur sa gamme de produits VOKKERO. Ces solutions de communication audio dédiées aux professionnels du sport (arbitrage, surveillance médicale, coaching, etc.) ont contribué à la solide dynamique commerciale constatée au second semestre 2020.

Depuis le début de l'exercice 2021, cette dynamique s'accélère avec plusieurs nouveaux succès commerciaux qui sont venus élargir le champ des disciplines sportives adressées et renforcer l'empreinte internationale du Groupe, en particulier aux Etats-Unis.

"Ces succès démontrent la pertinence de la stratégie du Groupe qui, en élargissant son offre, a su répondre à la transformation que connait actuellement le marché du sport" commente le groupe.

Au-delà des solutions VOKKERO, l'activité est également soutenue sur les solutions vidéo à destination des professionnels, confirmant la solide reprise de l'activité sur ce marché avant le rebond attendu des ventes de solutions "fans" dès le retour à une situation sanitaire sous contrôle.

Montée en puissance dans le football sur les marchés stratégiques (Amérique du Nord, Japon, Qatar, etc.)

Déjà fortement représentée dans plusieurs disciplines sportives telles que le rugby (Rugby Europe, la Ligue Nationale de Rugby (LNR), Tournoi des Six Nations, etc.) ou encore le football (la Fédération Française de Football (FFF), la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), etc.), la gamme VOKKERO ELITE permet aujourd'hui à VOGO d'accélérer sa dynamique commerciale et d'affirmer son positionnement fort dans le domaine du football.

Le début d'année est marqué par la signature d'un contrat important avec la Professional Referee Organization (PRO), qui gère l'ensemble de l'arbitrage des matchs de la Major League Soccer (MLS), garantissant que le produit VOKKERO ELITE sera utilisé lors de tous les matchs.

Howard Webb, ancien arbitre anglais international ayant notamment arbitré la finale de la Coupe du Monde en 2010 et maintenant en charge des arbitres de la Major League Soccer (MLS), déclare : "L'Organisation des arbitres professionnels offre des services d'arbitrage aux ligues professionnelles de football Nord-Américaine depuis plus de huit ans. Durant cette période, VOGO avec sa gamme de produit VOKKERO a permis à nos arbitres de rester connectés. Notre récente adoption du système VOKKERO ELITE, d'une qualité audio haute-fidélité et très ergonomique, nous a permis de passer à un niveau supérieur en termes de communications et d'améliorer encore davantage notre travail d'équipe."