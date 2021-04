Vogo : sous pression

Vogo : sous pression









(Boursier.com) — Vogo recule de plus de 2% ce mercredi à 9,78 euros, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires en forte progression de 212% à 5,6ME par rapport à l'année précédente.

Cette croissance intègre toutefois l'acquisition réalisée fin octobre 2019 de l'activité Vokkero, dont la contribution au chiffre d'affaires s'est élevée à près de 4,5 ME sur l'année...

L'EBITDA est ressorti négatif à hauteur de -2,19 ME, contre une perte de -1,88 ME au titre de l'exercice 2019. Le résultat net part du groupe s'est inscrit à -3,26 ME, contre -2,7 ME.

Sur l'année, la consommation de trésorerie liée aux flux d'activité et d'investissement a été de 3,6 ME. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a abaissé sa cible sur le dossier de 12,5 à 11,2 euros avec un avis 'neutre'.