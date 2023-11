Vogo signe un contrat d'arbitrage vidéo avec la Fédération Européenne de Handball

(Boursier.com) — Vogo et la Fédération Européenne de Handball ont signé un nouveau contrat concernant l'utilisation d'une solution de 'live & replay vidéo' à destination des arbitres pour les EURO EHF masculin et féminin 2024 et 2026, soit une couverture totale de 260 matchs. Le contrat porte ainsi sur l'ensemble des matchs de l'EHF EURO 2024 masculin en Allemagne, l'EHF EURO 2024 féminin en Autriche, en Hongrie et en Suisse, l'EHF EURO 2026 masculin au Danemark, en Suède et en Norvège ainsi que l'EHF EURO 2026 féminin (à confirmer).

Cet engagement vient renforcer le nouveau modèle économique TaaS (Technonlogy as a Service) de Vogo caractérisé par des contrats de prestation de services pluriannuels.

"Cette extension de la collaboration entre VOGO et l'EHF constitue une nouvelle illustration de la place clé du Groupe dans le domaine de l'arbitrage vidéo, et ceci sur des disciplines de plus en plus diversifiées", commente le management du groupe.

En séance, l'action Vogo recule de -0,7%, revenant à 4,23 euros dans un volume quasi-confidentiel de titres échangés.