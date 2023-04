Vogo : réalisation définitive de l'augmentation de capital de 5 ME réservée à Abéo

(Boursier.com) — Vogo annonce l'approbation par ses actionnaires réunis le 19 avril en Assemblée Générale, et la réalisation définitive de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée intégralement à Abéo pour un montant de 5 millions d'euros.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la volonté partagée des deux sociétés de renforcer leur partenariat commercial et technologique en vue de développer des offres communes à destination de plusieurs marchés du sport.

L'opération intègre :

- La souscription par Abéo à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription à son profit, par émission de 869.566 actions à un prix unitaire de 5,75 euros pour un montant d'environ 5 ME. Pour rappel, le prix de souscription fixé à 5,75 euros par action faisait ressortir une prime de 38,55% par rapport au cours de clôture du 7 mars 2023, veille de l'annonce du projet.

- La nomination d'Abéo, représentée par son Président-Directeur Général Olivier Estèves, comme administrateur de Vogo.

A la suite de la réalisation de l'augmentation de capital, les actions nouvelles représentent 17,5% du capital et 12,18% des droits de vote de Vogo. Le capital social s'élève à 621 057,625 euros divisé en 4.968.461 actions. A titre indicatif, un actionnaire qui détenait 1% du capital de Vogo préalablement à l'émission, détient désormais 0,82% du capital de Vogo.

Les actions nouvelles seront émises le 21 avril, et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO). Elles seront assimilées aux actions existantes et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

Renforcement au développement international

Le produit de la levée de fonds vient renforcer les moyens de Vogo alloués au développement international, notamment sur le territoire nord-américain. Il contribue également à la poursuite de la stratégie d'innovation de Vogo, notamment dans le domaine de la détection des commotions cérébrales dans le sport.

Cette opération matérialise la volonté partagée des deux entreprises de renforcer leur partenariat technologique et commercial. Cette alliance avait été initiée dès 2019 et avait donné lieu en 2020 à la création d'une joint-venture, Vogoscope, pour déployer à l'échelle mondiale une solution clé-en-main de captation multi-caméras et de diffusion vidéo Live & Replay à destination de certaines disciplines sportives, des centres d'entraînement et des collectivités.

De plus, cette augmentation de capital s'inscrit dans l'ambition partagée des deux partenaires d'identifier et d'adresser ensemble de nouveaux marchés.