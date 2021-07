Vogo : progression du chiffre d'affaires de 89% au premier semestre

(Boursier.com) — VOGO publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier semestre 2021. Comme attendu, la dynamique commerciale initiée sur la seconde partie de l'exercice 2020, s'est accélérée sur la période. Ce retour à une trajectoire de croissance solide devrait se confirmer sur la seconde partie de l'année, permettant d'ores et déjà d'anticiper un exercice réussi tant en termes de progression de l'activité que d'amélioration des résultats.

Sur l'ensemble du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires s'établit à près de 4,3 ME, en hausse de 89% par rapport à la même période de l'exercice 2020.

Sur le semestre, toutes les zones géographiques ont profité de l'accélération de la dynamique commerciale. Sur la zone EMEA (dont France), le chiffre d'affaires s'est établi à 3,5 ME (83% de l'activité totale), en hausse de 83%.

Pour les prochains mois, VOGO bénéficie déjà d'une visibilité forte avec des commandes signées avec la PAC 12 (Pacific-12 Conference) ou la SEC (Southeastern Conference), deux groupements d'universités, pour des déploiements dans le football américain. Des démonstrations sont également programmées avec des organisations sportives majeures nord-américaines pour les marchés du golf, de l'e-sport, et du soccer.

Perspectives

Malgré des tensions persistantes sur les approvisionnements en composants, ce premier semestre réussi et la qualité du carnet de commandes permettent à VOGO de réaffirmer sa confiance dans ses perspectives d'activité pour les prochains mois.

En termes d'Innovation, le Groupe a décidé d'accélérer ses efforts dans les domaines de l'audio et de la vidéo numériques, des réseaux 5G et de l'Intelligence artificielle.

Deux financements BPI sont actuellement en cours sur ces axes :

- IA5 (1,6 ME encore à percevoir) ; et

- PIA3 (0,3 ME encore à percevoir)

Par ailleurs, les travaux réalisés dans le cadre du consortium EasyCov permettent de consolider la relation avec le CNRS et les acteurs du secteur de la santé. Comme annoncé, de nouveaux développements sont déjà à l'étude afin de saisir les opportunités des marchés du Digital-Santé/Performance/Bien être, en particulier en lien avec le marché du sport.

Au-delà de ces solides perspectives de croissance organique et fort d'une situation financière solide (la trésorerie brute au 30 juin 2021 ressort à 7,9 ME), VOGO entend également rester attentif aux opportunités de croissance externe qui lui permettraient de renforcer son ancrage désormais établi aux premiers rangs des acteurs mondiaux du marché du sport.