Vogo : progresse après les résultats

(Boursier.com) — Vogo gagne 2,1% à 8,7 euros au lendemain de sa publication semestrielle. Le spécialiste des systèmes de communication live et replay a nettement amélioré ses comptes sur les six premiers mois de l'année, bien que toujours négatifs, et a annoncé le rachat de la société britannique Crescent Comms, référence internationale dans la prestation de services dans le domaine du sport professionnel.

Oddo BHF parle d'une publication conforme à ses attentes et de bon augure. La visibilité est bonne pour le second semestre avec une dynamique toujours forte sur les solutions professionnelles, alors que la société va continuer de bénéficier de la reprise des grands événements et championnats pour ses solutions "fans". Le broker voit d'un bon oeil l'acquisition de Crescent, créatrice de valeur, et directement relutive sur la marge EBITDA 2022 de Vogo. Avec une offre complète audio/vidéo, Vogo est bien positionné pour jouer la reprise des compétitions sportives et des grands événements, conclut le broker, à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 11 euros.