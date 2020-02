Vogo obtient un financement de 1,8 ME auprès de Bpifrance

Crédit photo © Bpifrance

(Boursier.com) — Vogo a obtenu un financement de Bpifrance d'un montant de 1,79 million d'euros dans le cadre du "Concours d'innovation i-Nov" pour son projet de recherche et développement "IA5". Ce financement non-dilutif permettra de conforter l'avance technologique de la solution vidéo VogoSport et d'accélérer le développement d'innovations technologiques à haute valeur ajoutée.

Ce financement de 1,8 ME est réparti pour 1,2 ME sous forme de subventions et 0,6 ME sous forme d'avances remboursables.

Conformément à son plan de développement et grâce au soutien de Bpifrance, Vogo confirme sa volonté d'élargir les fonctionnalités de sa solution vidéo VogoSport avec de nouvelles applications dans l'univers du sport professionnel. En matière d'applications et de positionnement marché, et grâce à l'intégration de l'Intelligence Artificielle (IA), des fonctionnalités "pro" destinées à la santé des sportifs (commotions cérébrales, ...) ou à l'arbitrage vidéo pourront être démocratisées dans des championnats non-élites et externalisées dans des sites spécialisés.

Pour mettre en oeuvre le projet "IA5", le recrutement de 6 nouveaux collaborateurs très qualifiés et l'engagement de nouveaux investissements matériels sont déjà programmés. Par ailleurs, un contrat de collaboration a d'ores et déjà été signé avec le centre de recherche et d'innovation CEA Tech, impliquant les équipes du CEA-LIST à Saclay et celles de CEA Tech en Occitanie. Le soutien de la Bpifrance assure le financement de près de la moitié de ce plan R&D volontaire, dont le montant total approche donc les 4 ME.

Vogo avait dès 2019 annoncé le portage de sa solution sur le réseau 5G en partenariat avec Orange. A l'issue de cette première étape, Vogo affiche sa confiance dans sa capacité à basculer l'ensemble de ses solutions vidéo sur le nouveau réseau 5G dont le déploiement débutera au cours de l'année 2020.

La 5G constitue une véritable opportunité pour le Groupe et ouvre de nouvelles possibilités de développement : l'infrastructure WIFI ne sera désormais plus systématiquement nécessaire et la diffusion des flux vidéos et les fonctions de replay/stop/zoom pourront être réalisées de façon ciblées à l'intérieur et hors de l'enceinte sportive.