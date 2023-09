VOGO obtient la certification de ses solutions d'arbitrage vidéo auprès de la FIFA pour une durée de 4 ans

(Boursier.com) — VOGO annonce l'obtention des certifications VAR (Assistance Vidéo à l'Arbitrage), VAR Light et VOL (Ligne de Hors-Jeu Virtuelle) délivrées par la FIFA.

Avec ces certifications, les solutions d'arbitrage vidéo de VOGO peuvent être déployées pour les quatre prochaines années auprès de toutes les fédérations, ligues et organisateurs de compétitions de football dans le monde entier.

Créée en 1904 à Paris, la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) est la Fédération Internationale du Football, Futsal et Beach Soccer. Elle a pour but de gérer et développer le football dans le monde. Elle a aussi vocation à favoriser le déploiement des nouvelles technologies dans cette discipline, notamment dans le domaine de l'arbitrage.

C'est dans ce cadre que les solutions d'arbitrage vidéo mises au point par VOGO ont été validées selon les critères d'excellence établis par la FIFA, avec l'aide de laboratoires indépendants. Des réussites pour les trois familles de produits présentées : VAR (Assistance Vidéo à l'Arbitrage), VAR Light et VOL (Ligne de Hors-Jeu Virtuelle).

Les certifications ainsi obtenues pour une durée de quatre ans (31 décembre 2027), vont permettre à VOGO de renforcer sa pénétration commerciale auprès des fédérations, ligues et organisateurs de compétitions de football dans le monde entier.

Ce succès va également conforter le tournant pris par VOGO au cours des derniers mois vers un modèle de type Technology as a Service (TaaS) en favorisant la signature de contrats pluriannuels, offrant une récurrence forte des revenus.

Les premiers bénéfices commerciaux de ces certifications sont attendus dès le second semestre et contribueront à l'amélioration significative de l'activité attendue par rapport à la première partie de l'année.