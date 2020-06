Vogo : marquage CE pour le test salivaire EasyCov

Vogo : marquage CE pour le test salivaire EasyCov









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société Vogo a annoncé l'obtention du marquage CE d'EasyCov, un test salivaire de détection du SARS-COV-2, en vue de sa mise sur le marché.

Développé par le consortium formé par la société de biotechnologie SKILLCELL, filiale du groupe ALCEN, le laboratoire du CNRS SYS2DIAG (CNRS/ALCEN) et Vogo, EasyCov permet un diagnostic en moins d'une heure par prélèvement salivaire dans un laboratoire de biologie médicale ou de manière délocalisée par un biologiste médical.

La solution numérique développée par Vogo intègre l'analyse automatique des résultats par la lecture colorimétrique " EasyCov Reader ". Cela permettra d'assurer la réalisation de tests rapides à grande échelle pour mener des campagnes de dépistage sur le terrain, à l'occasion par exemple de compétitions sportives ou de campagnes de contrôle pour les transports ou en entreprise. " EasyCov offre de multiples avantages par rapport aux dispositifs actuellement disponibles : rapide, indolore, délocalisable et massivement déployable ", explique Vogo.

Dans le cadre de ce partenariat et compte tenu de sa contribution technologique au programme de développement EasyCov, Vogo a reçu un paiement d'environ 200 KE du consortium et une subvention d'un montant de 200 KE de la Région Occitanie. Avec la commercialisation des tests EasyCov désormais autorisée, Vogo percevra des royalties provenant des ventes nettes de kits. Ces royalties démarreront à 7% du chiffre d'affaires HT réalisé et varieront selon des paliers de ventes franchis. Au-delà de 500.000 kits vendus au prix catalogue de 20 euros HT, Vogo percevra des royalties de 3,5% du chiffre d'affaires HT réalisé.